El SMN anticipa para este miércoles calor intenso en el norte y centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa que este miércoles se vivirá una de las jornadas más cálidas de la semana, con cielo mayormente despejado, ambiente seco y viento persistente del sector norte , lo que favorece un marcado ascenso térmico en casi todas las regiones, especialmente en el NOA y centro del país.

El pronóstico señala que el norte argentino estará bajo un calor intenso, con máximas previstas de 36° a 38° en provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y el norte de Córdoba. En tanto, en la región central también se espera tiempo cálido, con valores entre 31° y 35°, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos, centro y sur de Córdoba, San Luis y La Pampa.

Para la zona de Cuyo, el registro de temperaturas serán superiores a los 34° en Mendoza y San Juan. En tanto, la Patagonia atravesará un escenario totalmente distinto: el SMN marca entre 8° y 17°, con marcas más bajas en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

A pesar de la estabilidad dominante de mitad de semana, las condiciones comenzarán a modificarse a partir del jueves, cuando avance un nuevo período de inestabilidad sobre la franja central del país.

Según el SMN, el jueves y viernes estarán marcados por lluvias, chaparrones y tormentas moderadas , fenómeno que dista mucho de los temporales severos registrados el fin de semana anterior.

Las precipitaciones serán dispersas y de corta duración, afectando a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos. Se tratará de un sistema rápido, con fenómenos aislados y distribución irregular.

El núcleo de inestabilidad avanzará hacia el norte argentino el día viernes, donde podrían presentarse chaparrones y tormentas aisladas en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta.

Para el fin de semana, el viento sur traerá un descenso térmico transitorio para el sábado y el domingo, devolviendo estabilidad casi total al país. No obstante, será un alivio breve: rápidamente el viento norte retornará y las temperaturas volverán a subir.