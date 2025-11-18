Presenta:

El SMN anticipa para este miércoles calor intenso en el norte y centro del país

El SMN anticipa una jornada calurosa en buena parte del territorio argentino, con máximas que superarán los 35° en el norte y el centro del país.

El SMN anticipa que este miércoles se vivirá una de las jornadas más cálidas de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este miércoles se vivirá una de las jornadas más cálidas de la semana, con cielo mayormente despejado, ambiente seco y viento persistente del sector norte, lo que favorece un marcado ascenso térmico en casi todas las regiones, especialmente en el NOA y centro del país.

El pronóstico señala que el norte argentino estará bajo un calor intenso, con máximas previstas de 36° a 38° en provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y el norte de Córdoba. En tanto, en la región central también se espera tiempo cálido, con valores entre 31° y 35°, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos, centro y sur de Córdoba, San Luis y La Pampa.

Para la zona de Cuyo, el registro de temperaturas serán superiores a los 34° en Mendoza y San Juan. En tanto, la Patagonia atravesará un escenario totalmente distinto: el SMN marca entre 8° y 17°, con marcas más bajas en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Jueves inestable, según el SMN

A pesar de la estabilidad dominante de mitad de semana, las condiciones comenzarán a modificarse a partir del jueves, cuando avance un nuevo período de inestabilidad sobre la franja central del país.

Según el SMN, el jueves y viernes estarán marcados por lluvias, chaparrones y tormentas moderadas, fenómeno que dista mucho de los temporales severos registrados el fin de semana anterior.

Las precipitaciones serán dispersas y de corta duración, afectando a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos. Se tratará de un sistema rápido, con fenómenos aislados y distribución irregular.

El núcleo de inestabilidad avanzará hacia el norte argentino el día viernes, donde podrían presentarse chaparrones y tormentas aisladas en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta.

Para el fin de semana, el viento sur traerá un descenso térmico transitorio para el sábado y el domingo, devolviendo estabilidad casi total al país. No obstante, será un alivio breve: rápidamente el viento norte retornará y las temperaturas volverán a subir.

