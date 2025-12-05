Gastronomía, bodegas, ríos y yungas: la increíble oferta de Tucumán para la temporada de verano 2026

Se acerca el verano y los argentinos están buscando la opción perfecta para vacacionar y conocer cada rincón del país. En ese contexto, Tucumán se posiciona como uno de los destinos más llamativos para aquellos que buscan vivir una experiencia plena, con naturaleza, sabores auténticos y la cultura a flor de piel.

Precisamente, el jueves, en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Tucumán realizó el lanzamiento oficial de su temporada de verano 2026 ante un auditorio de operadores y referentes del sector turístico. Asimismo, en el evento contó con la presencia del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli .

Durante el encuentro, que estuvo encabezado por el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya , y la vicepresidenta Inés Frías Silva, se subrayó el peso del turismo en las economías regionales y la necesidad de una articulación sólida entre el ámbito público y el privado.

“ Tucumán tiene todo”, reza la campaña que exhibe la variedad de experiencias que la provincia ofrece de cara al verano. La gastronomía -con las empanadas tucumanas y los sánguches típicos-, los vinos de altura, el turismo aventura, la conexión con la naturaleza y los museos históricos son solo algunos de los pilares de la provincia para la temporada.

En diálogo con MDZ , Domingo Amaya , titular del Ente Tucumán Turismo explicó que el Camino del Vino de Altura se diferencia de las rutas vitivinícolas del país porque integra enoturismo, historia y espiritualidad. Allí el visitante puede recorrer estancias jesuíticas, conocer su legado, visitar museos y probar quesos elaborados en Tafí del Valle, donde cada febrero se celebra la Fiesta Nacional del Queso. A esto se suma el observatorio de Ampimpa, ideal para turismo astronómico, y propuestas de turismo rural, arqueológico y comunitario en Los Menhires y la Ciudad Sagrada de Quilmes.

“Nosotros tenemos la expectativa de que todos aquellos a los que no les guste la playa, pero que sí les guste la naturaleza, vengan a vivir estas experiencias únicas que hoy estamos ofreciendo”, expresó Amaya.

Seguridad, infraestructura y naturaleza como ejes de la temporada

En suma, Amaya subrayó que la estrategia para el verano se apoya en inversiones concretas. “Cuando decimos ‘Tucumán tiene todo’, es porque realmente hay una política de Estado, llevada a cabo por el gobernador Osvaldo Jaldo, de invertir en seguridad con personal y equipamiento, con capacitación en lo que es fundamental para el turismo: que los turistas estén seguros”, recalcó el funcionario.

“Tucumán pasó a ser la provincia más segura del país, tal como lo manifestó la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Tucumán hoy es la única provincia que tiene un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, donde desarrollamos el trailer del turismo y la salud más cerca”, destacó.

Además, Amaya habló de las obras de infraestructura que se están llevando a cabo en la provincia, imprescindibles para el turismo. “En dos años se van repavimentando y recuperando 200 km de rutas que conllevan hacia el turismo. Todas esas inversiones afectan directamente a nuestra actividad en el turismo. Por eso nosotros nos atrevemos a manifestar que Tucumán tiene todo”, concluyó el presidente del ETT.

Las declaraciones de Daniel Scioli en la presentación del verano de Tucumán

En el encuentro, el secretario de Turismo y Ambiente manifestó que “es clave la articulación público privada para el desarrollo y crecimiento del sector, y fundamental que el turismo sea una política de Estado como sucede en el Gobierno nacional y también en el tucumano”.

“Sé el impacto positivo que tiene nuestro sector en las economías regionales, y en la generación de empleo, por esto debemos seguir trabajando para poner en valor cada rincón de nuestro país”, agregó Daniel Scioli.