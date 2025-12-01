Tucumán: murió un niño de 10 años e investigan a un adolescente que se entregó

Un niño de 10 años fue hallado muerto en su casa y un adolescente de 16 quedó bajo investigación tras entregarse a la Policía.

El hallazgo ocurrió este domingo, después de que un niño de 10 años fue encontrado sin vida en su casa, en San Miguel de Tucumán y un adolescente de 16 años quedó bajo investigación luego de entregarse a la Policía. El fiscal a cargo aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en el pasaje Paraguay al 100, donde el niño residía junto a un tío abuelo de 65 años y sus dos hermanos de 6 y 15. Según la información conocida, el adolescente de 16 años se quedaba a dormir de manera habitual en la vivienda y estuvo allí durante la noche previa a la muerte del pequeño.

Este lunes por la mañana, el joven llamó al 911 para advertir sobre la muerte del menor y habría señalado que se trató de un estrangulamiento. Luego de comunicarse con el servicio de emergencias, desapareció sin dejar rastros hasta que finalmente se presentó de forma voluntaria ante las autoridades policiales.

La investigación y la hipótesis de la muerte del niño Al llegar al domicilio, los efectivos policiales ingresaron y encontraron al niño sin vida, mientras los familiares se despertaban y tomaban conocimiento de la situación. En paralelo, peritos de la Policía Científica comenzaron a realizar los estudios correspondientes en el lugar para reconstruir la secuencia de los hechos y analizar posibles evidencias.

El adolescente quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde permanece bajo resguardo mientras se define su situación procesal. Las fuentes consultadas señalaron que el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación y que ningún dato adicional fue confirmado de manera oficial más allá del contenido de los reportes preliminares.