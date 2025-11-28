Brutal tormenta y granizo en Tucumán arrasó con techos y árboles: los fuertes videos del temporal

La localidad más afectada fue Trancas, al norte de Tucumán. En redes sociales, los vecinos compartieron impactantes videos.

En la noche del jueves, los vecinos de la localidad de Trancas, al norte de Tucumán, se vieron afectados por un brutal temporal. La tormenta vino acompañada de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Ante esto, varios usuarios compartieron en redes sociales videos donde se podía ver este fenómeno que puso en alerta a los tucumanos.

Los videos del temporal en Trancas Tormenta en Tucumán X | @emigbusquet Temporal en Tucumán X | @ElSigloTucuman Tormentas y ráfagas en Tucumán X | @karinaponce2 Los detalles del temporal en Trancas El intendente de Trancas, Antonio Moreno, grabó un video para la cuenta de Instagram de la municipalidad, donde explicó tras el temporal que "por el momento no hay víctimas que lamentar, no hay lesionados ni accidentados".