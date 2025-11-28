Brutal tormenta y granizo en Tucumán arrasó con techos y árboles: los fuertes videos del temporal
La localidad más afectada fue Trancas, al norte de Tucumán. En redes sociales, los vecinos compartieron impactantes videos.
En la noche del jueves, los vecinos de la localidad de Trancas, al norte de Tucumán, se vieron afectados por un brutal temporal. La tormenta vino acompañada de granizo y fuertes ráfagas de viento.
Ante esto, varios usuarios compartieron en redes sociales videos donde se podía ver este fenómeno que puso en alerta a los tucumanos.
Los videos del temporal en Trancas
Los detalles del temporal en Trancas
El intendente de Trancas, Antonio Moreno, grabó un video para la cuenta de Instagram de la municipalidad, donde explicó tras el temporal que "por el momento no hay víctimas que lamentar, no hay lesionados ni accidentados".
Sin embargo, indicó que hubo "muchos daños materiales" como "voladuras de techos, caída de árboles y rotura de cables". "La situación ha sido catastrófica por la magnitud del fenómeno", indicó.