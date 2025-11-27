Reabrió el paso de Agua Negra: qué diferencia hay con el Cristo Redentor y cuánto tarda el cruce

Este jueves 27 de noviembre comienza oficialmente la temporada 2025 - 2026 del Paso Internacional Agua Negra , la ruta que une San Juan con la Región de Coquimbo en Chile . Después de los trabajos de mejora en baños, señalización e infraestructura, el cruce vuelve a estar operativo para vehículos particulares y quienes quieran llegar rápidamente a la región de La Serena.

La habilitación comenzó este miércoles a las 12.00, cuando se abrió por primera vez en la temporada bajo la coordinación de Martín Lorenzo, representante de la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras del Ministerio del Interior, junto al Gobierno de San Juan. Desde este jueves ya rigen los horarios regulares establecidos para todo el verano.

El paso está habilitado para vehículos 4x2, 4x4, motocicletas y ómnibus de hasta 25 pasajeros, una medida que se mantiene por las características del camino. Desde este 27 de noviembre, el ingreso a Chile será de 7.00 a 17.00, mientras que la salida podrá realizarse de 7.00 a 21.00.

Agua Negra vuelve a ser una opción para evitar el tránsito del Cristo Redentor y llegar a Chile por una ruta de montaña.

El miércoles de apertura los horarios fueron especiales: entrada y salida de 12.00 a 17.00 y permanencia hasta las 21.00, pero ya quedó operativo el esquema habitual para todos los días de la semana.

El Paso Agua Negra es elegido por quienes viajan hacia el norte de Chile o desean evitar el tránsito de Alta Montaña. Para mendocinos y cuyanos, es una alternativa atractiva por sus paisajes y porque permite llegar directamente a La Serena.

El viaje desde la Ciudad de Mendoza hasta el complejo sanjuanino toma aproximadamente 6 horas en auto. Desde el límite internacional hasta La Serena se calculan unas 5 horas adicionales, ya en territorio chileno. En total, unas 11 horas de viaje, siempre dependiendo del las condiciones climáticas.

Una opción turística para motociclístas y viajeros de aventura

Para quienes eligen recorrer Chile de manera más panorámica, Agua Negra también ofrece una puerta de entrada ideal. Entrando por San Juan, bajando a Coquimbo y continuando por la costa chilena, pasando por Maitencillo, Papudo, Totoralillo y otros balnearios, se puede llega a Santiago en alrededor de 10 horas.

La ruta es de cornisa, tiene tramos exigentes y más de 100 kilómetros de ripio, por lo que es un paso elegido por viajeros con experiencia o motociclistas que buscan un recorrido distinto.

Ventajas y desventajas del paso de Agua Negra

Paso Agua Negra (8) El paso de Agua Negra con sus obras de renovación.

Entre los puntos a favor, Agua Negra suele tener menor congestión que otros cruces y se encuentra en una zona muy atractiva para el turismo del chileno, con destinos como el Valle de Elqui y los observatorios astronómicos de Coquimbo.

Del lado menos favorable, la ruta alcanza más de 4.700 msnm, lo que puede afectar a más de uno. Además, es un paso estacional, ya que solo funciona durante el verano y siempre puede cerrar temporalmente si el clima empeora. En días de mal tiempo no conviene usar esta ruta porque no hay asistencia ni servicios en altura.

Otros pasos fronterizos para cruzar a Chile

Quienes salen desde Mendoza o el resto de Cuyo cuentan con más alternativas para llegar al vecino país. Cada paso tiene características propias y elegir el correcto puede hacer que el viaje sea más simple o más complejo.

El Cristo Redentor, por ejemplo, es el cruce más rápido y directo hacia Santiago y la costa central. Funciona las 24 horas y está completamente asfaltado, pero suele tener demoras importantes por su alta demanda y el tránsito de carga. Es el más seguro en cuanto a servicios e infraestructura.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Pehuenche, Vergara y los pasos neuquinos

Al sur mendocino, el Paso Pehuenche ofrece una ruta más tranquila y con buen paisaje. Permite un cruce ágil, aunque tiene menos servicios y puede ser más lejano para quienes salen desde el Gran Mendoza.

El Pehuenche fue afectado por el temporal Foto: Gentileza El Pehuenche fue afectado por el temporal Foto: Gentileza

El Paso Vergara, o Planchón, es un camino de ripio, habilitado solo para 4x4. Es poco concurrido, ideal para motos o vehículos preparados, y conecta con Curicó.

Como alternativas, muchos mendocinos también evalúan los pasos de Neuquén (Icalma, Pino Hachado y Cardenal Samoré) que son más bajos y menos congestionados, aunque tienen horarios acotados y doble aduana.

Recomendaciones para un cruce seguro

Antes de viajar, conviene revisar la documentación, chequear el vehículo y verificar el estado del paso elegido. En Agua Negra, por su altura y su extensión sin servicios, es fundamental llevar abrigo, agua y estar atentos al pronóstico. También se recomienda planificar el itinerario según la hora de llegada a cada complejo fronterizo, especialmente en los cruces que no funcionan de manera continua.