La financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia se defendió de las acusaciones: "Son infundadas"

La cúpula directiva de Sur Finanzas, la empresa vinculada al titular de la AFA , Claudio Tapia , afirmó este viernes que las acusaciones en su contra son "infundadas", y se mostró abierta a "colaborar" con la justicia, ante una demanda en los tribunales federales de Lomas de Zamora por un presunto lavado de activos.

Asimismo, los representantes de la financiera señalaron que “Cualquier persona puede abrir una cuenta de manera virtual cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley. Sur Finanzas no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie".

“El Grupo Sur Finanzas y las empresas que lo componen cuentan con clientes de todo tipo, desde personas comunes hasta grandes empresas y clubes de fútbol", señalaron en un comunicado.

"Hemos llevado nuestra marca a las camisetas de algunos de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina. Todos los servicios que presta nuestro grupo se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente” , añadieron.

Y advirtieron que “ Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración" .

Asimismo, añadieron que “Contamos con todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo. Todos los servicios se brindan en un entorno de excelencia y con la última tecnología disponible”.

Por otra parte, hoy se realizaron una serie de allanamientos por presunto lavado de activos de la financiera, que vincula a su titular, Ariel Vallejo, con Tapia. Además, la Dirección General Impositiva (DGI) advirtió sobre movimientos sospechosos.

Precisamente, la figura de Vallejo se afianzó en los últimos años por su fuerte presencia en el fútbol local, que coincidió con la llegada de Tapia a la presidencia de la AFA. De hecho, el hombre de la financiera aparece en las camisetas de varios clubes y el torneo de la Liga Profesional lleva el nombre de la empresa.

NA.