Reforma laboral: cuánto sería el desvío de fondos de la ANSES hacia el nuevo fondo de asistencia laboral

El Gobierno envió la reforma laboral al Congreso y en el capítulo segundo, del artículo 58 al 77, menciona la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se nutre del 3% del aporte obligatorio de las contribuciones patronales. Así, según estimaciones de economistas, el sistema previsional dejaría de percibir unos $330.000 millones mensuales (0,5% del PBI anual), es decir una transferencia a las empresas de entre 2.600 y 4.700 millones de dólares anuales.

"El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se nutre del 3% del aporte obligatorio de los empleadores, pero a cambio se reducen los aportes patronales por igual monto. No queda claro cómo el sistema previsional (las cuentas públicas consolidadas) va a cubrir los, aproximadamente, $330.000 millones mensuales (0,5% del PBI anual) que deja de percibir. Tampoco queda claro cómo impactará en sectores con baja tasa de rotación, que no pagan indemnizaciones por 3% de la masa salarial mensual", señaló la consultora Empiria.

"Ahora se crea con carácter obligatorio para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores del sector privado con aportes equivalentes al 3% de las remuneraciones abonadas. ¿Por qué el Gobierno insiste? Porque el proyecto de Milei propone que sea afrontado íntegramente por el sistema de seguridad social ya que establece una reducción de 3 puntos porcentuales en las contribuciones patronales de manera generalizada ", apuntó el economista del Grupo Paternal.

De acuerdo a estimaciones de Graña, la magnitud de esta transferencia a las empresas se ubicaría entre 2.600 y 4.700 millones de dólares anuales siguiendo datos del SIPA o de Cuentas Nacionales, respectivamente.

"El proyecto implica una fenomenal transferencia directa de recursos a las empresas. Como circuló ampliamente, entre otras transferencias, se propone una rebaja de contribuciones para compensar los aportes a un Fondo de Asistencia Laboral lo que implica que ANSES -o más precisamente jubilados y perceptores de asignaciones- financiarán las indemnizaciones", sostuvo el economista.

La propuesta de la creación del FAL retoma el debate sobre “Fondos de cese” voluntarios, algo que ya se aprobó en la Ley Bases pero que, al ser un mecanismo inútil y caro, ningún sector adoptó.

Qué dice la reforma laboral sobre el fondo de asistencia laboral

El título segundo, que abarca el artículo 58 al 77, se crea Fondo de Asistencia Laboral. "Créanse los Fondos de Asistencia Laboral, con vigencia a partir del segundo mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, destinados exclusivamente a coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos que se estipulen conforme los artículos 95, 212 párrafos segundo, tercero y cuarto, 232, 233, 241, 245, 246, 247, 248, 250, y 254 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, y de las indemnizaciones reparadoras de preaviso, integración, y despido, previstas en los estatutos profesionales, por parte de los empleadores del Sector Privado, incluso las previstas en la Ley del Régimen de Trabajo Agrario No 26.727 y sus modificaciones", sostiene la reforma.

"Los referidos fondos sólo podrán prestar cobertura respecto de trabajadores registrados con una antelación no menor a DOCE (12) meses de la fecha de la extinción de la relación laboral. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia prestarán cobertura respecto de trabajadores no registrados", aclara el documento que será debatido en el Congreso.

En el artículo 60 se desarrolla la contribución. "Las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del TRES POR CIENTO (3 %) de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador", reza el texto.