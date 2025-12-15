Lanzan una capacitación para aquellas pymes que buscan financiamiento
Una capacitación busca ayudar a las pymes a presentar mejor su información y aumentar sus posibilidades de acceder a créditos y garantías.
Acceder a financiamiento sigue siendo uno de los mayores desafíos para las pymes locales. Muchas veces no tiene que ver con la falta de ideas o de proyectos, sino con cómo se presenta la información ante bancos y organismos que otorgan créditos y garantías.
En ese contexto, el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) organiza la jornada “Prepará a tu pyme para obtener financiamiento. Armá legajos crediticios que te permitan crecer”, pensada para ayudar a las empresas a mostrar mejor su situación y mejorar sus chances de acceder a créditos. La actividad será el 18 de diciembre, de 8.45 a 12.00, en el SUM del Edificio central del Parque TIC, en Godoy Cruz, con cupos limitados y previa inscripción.
El foco estará puesto en tener la documentación en orden y bien presentada. Durante la capacitación se trabajará sobre cómo aprovechar la información que ya tienen las empresas y cómo armar carpetas claras, completas y fáciles de analizar para quienes evalúan un préstamo o un aval.
Quiénes dictarán la capacitación y qué contenidos se darán
La jornada contará con la participación de referentes del Banco Nación, Santander, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el Consejo Federal de Inversiones, Portfolio SA y Cuyo Aval SGR. Desde su experiencia, brindarán herramientas prácticas para reducir rechazos, evitar demoras y mejorar la respuesta ante bancos y programas de financiamiento.
Uno de los puntos centrales será identificar los errores más comunes que cometen las pymes al presentar sus carpetas, como balances viejos, formularios mal completos o información poco clara. También se trabajará sobre cómo fortalecer el perfil crediticio de la empresa y anticiparse a los pedidos habituales de las entidades financieras.
El objetivo final es que las empresas puedan crecer sin tropezar siempre con el mismo obstáculo. Al profesionalizar la gestión de su documentación, las pymes no solo ganan tiempo, sino que aumentan sus posibilidades de conseguir el respaldo económico necesario para consolidarse y expandirse. Para más información, se puede escribir a [email protected].