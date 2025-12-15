Lanzan una capacitación para aquellas pymes que buscan financiamiento

Una capacitación busca ayudar a las pymes a presentar mejor su información y aumentar sus posibilidades de acceder a créditos y garantías.

La falta de orden en la información suele dejar a muchas pymes afuera del financiamiento. Una capacitación apunta a revertir esa situación.

Acceder a financiamiento sigue siendo uno de los mayores desafíos para las pymes locales. Muchas veces no tiene que ver con la falta de ideas o de proyectos, sino con cómo se presenta la información ante bancos y organismos que otorgan créditos y garantías.

En ese contexto, el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) organiza la jornada “Prepará a tu pyme para obtener financiamiento. Armá legajos crediticios que te permitan crecer”, pensada para ayudar a las empresas a mostrar mejor su situación y mejorar sus chances de acceder a créditos. La actividad será el 18 de diciembre, de 8.45 a 12.00, en el SUM del Edificio central del Parque TIC, en Godoy Cruz, con cupos limitados y previa inscripción.

El foco estará puesto en tener la documentación en orden y bien presentada. Durante la capacitación se trabajará sobre cómo aprovechar la información que ya tienen las empresas y cómo armar carpetas claras, completas y fáciles de analizar para quienes evalúan un préstamo o un aval.

Quiénes dictarán la capacitación y qué contenidos se darán imgi_6_Financiamiento-18dic Bancos y organismos explicarán qué documentación piden y cómo armar carpetas claras para reducir rechazos y demoras en pedidos de crédito. Prensa Gobierno de Mendoza La jornada contará con la participación de referentes del Banco Nación, Santander, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el Consejo Federal de Inversiones, Portfolio SA y Cuyo Aval SGR. Desde su experiencia, brindarán herramientas prácticas para reducir rechazos, evitar demoras y mejorar la respuesta ante bancos y programas de financiamiento.

Uno de los puntos centrales será identificar los errores más comunes que cometen las pymes al presentar sus carpetas, como balances viejos, formularios mal completos o información poco clara. También se trabajará sobre cómo fortalecer el perfil crediticio de la empresa y anticiparse a los pedidos habituales de las entidades financieras.