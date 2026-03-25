Cuáles son las nuevas formas que utilizan las pymes para financiarse

La situación del acceso al crédito no es la mejor. En el sector de las pymes el panorama es más complejo, pero surgen nuevas lternativas para financiarse.

En 2025, más de un 66% de las Pymes no pudieron acceder a financiamiento durante un período de al menos 6 meses. De estas, la mitad no lo pudo hacer por la existencia de requisitos demasiado exigentes para ser cumplidos y un 47.7% por un desconocimiento de programas de asistencia y/o financiamiento.

En este contexto, muchas empresas se ven obligadas a operar con múltiples proveedores financieros o a depender exclusivamente del crédito bancario tradicional, lo que genera procesos más lentos y complejos para gestionar liquidez, inversiones o comercio exterior.

Al mismo tiempo, comienzan a consolidarse nuevas alternativas: el financiamiento no bancario, que incluye fintech, factoring y leasing, creció un 84% interanual y ya supera los $11 billones, reflejando una búsqueda creciente de soluciones más ágiles por parte del sector productivo.

Es a raíz de esto que distintas compañías del sector financiero comenzaron a desarrollar modelos integrados que combinan herramientas digitales, acceso al mercado de capitales y soluciones vinculadas al comercio internacional. Estas propuestas buscan simplificar la operatoria de las empresas y concentrar en un mismo ecosistema servicios que históricamente se encontraban fragmentados.

“Entendemos que detrás de cada empresa hay personas buscando agilidad. Nuestro foco es que los procesos sean claros y que cada interacción con nuestras unidades de negocio entregue un resultado medible. Por eso, ofrecemos una experiencia personalizada y consistente”, explicó Hernán Barrea, Director Comercial del Grupo Transatlántica.