La nueva brecha en las pymes ya no es tecnológica, sino de criterio

Durante años, la tecnología funcionó como una barrera. Tener mejores sistemas, más presupuesto o equipos especializados marcaba una diferencia clara entre grandes empresas y pymes . Hoy, esa barrera prácticamente desapareció.

La inteligencia artificial se volvió accesible, rápida y barata. Cualquier pyme argentina —industrial, comercial o de servicios— puede usar herramientas que hasta hace poco estaban reservadas para corporaciones globales. El acceso dejó de ser el problema. Y, sin embargo, los resultados siguen siendo muy distintos. Algunas empresas avanzan, ganan eficiencia, mejoran decisiones y liberan tiempo. Otras acumulan herramientas, prueban bots, automatizan tareas… y terminan más confundidas que antes. La diferencia ya no está en la tecnología . Está en el criterio.

En el contexto actual, tener IA dejó de ser una ventaja competitiva en sí misma. Es, como mucho, el punto de partida. Muchas pymes caen en una trampa bastante común: creen que por “tener IA ” ya están dando un salto estratégico. Instalan un chatbot, automatizan un reporte o conectan una herramienta nueva y sienten que están al día. Pero la realidad es más cruda: la tecnología no ordena el negocio. Solo ejecuta lo que encuentra. Si el proceso es confuso, la IA lo acelera. Si los datos están mal, los errores salen más rápido. Si no hay definiciones claras, las respuestas son inconsistentes. La ventaja tecnológica , cuando no está acompañada de criterio, es una ilusión. Da sensación de movimiento, pero no necesariamente de avance.

Hoy, casi todas las empresas pueden acceder a herramientas similares. Lo que empieza a marcar la diferencia es otra cosa: la capacidad de decidir bien dónde usar tecnología y dónde no. La nueva brecha se abre entre quienes entienden su negocio y quienes delegan decisiones sin haberlas pensado primero.

¿Qué proceso vale la pena automatizar?

¿Qué decisiones requieren criterio humano?

¿Qué información necesita la IA para actuar con sentido?

Cuando esas preguntas no están respondidas, la IA no suma. Solo amplifica el desorden existente.

Errores frecuentes en las pymes argentinas

En Argentina, este fenómeno tiene algunos matices propios. La presión del día a día, la volatilidad económica y la costumbre de “resolver sobre la marcha” hacen que muchas pymes implementen tecnología como parche.

Algunos errores que se repiten:

Automatizar procesos rotos: si la facturación, las cobranzas o el stock ya funcionan mal, automatizarlos no los mejora. Los vuelve más difíciles de corregir.

Delegar sin reglas claras: se le pide a la IA que decida, pero nadie definió márgenes mínimos, prioridades comerciales o excepciones. Después sorprenden los resultados.

que decida, pero nadie definió márgenes mínimos, prioridades comerciales o excepciones. Después sorprenden los resultados. Confundir velocidad con estrategia: hacer algo más rápido no siempre significa hacerlo mejor. Menos aún si no se mide impacto en rentabilidad, caja o experiencia del cliente.

La IA no corrige estos problemas. Los deja en evidencia.

empresas La nueva brecha se abre entre quienes entienden su negocio y quienes delegan decisiones sin haberlas pensado primero. Archivo MDZ.

El rol del liderazgo: decidir antes de automatizar

En este escenario, el rol del liderazgo se vuelve más importante, no menos. La tecnología no reemplaza el criterio: lo expone. Una empresa que funciona bien con IA no es la que tiene más herramientas, sino la que tomó mejores decisiones antes de implementarlas. Definió procesos, ordenó datos, estableció reglas y entendió qué cosas no conviene automatizar. La IA es excelente ejecutando. Pero alguien tiene que decidir qué se ejecuta, con qué límites y con qué objetivos. Ahí aparece la verdadera diferencia entre usar tecnología y construir ventaja competitiva.

No gana el que tiene más IA, sino el que decide mejor

La brecha que se está abriendo no es entre empresas modernas y atrasadas. Es entre empresas que piensan antes de implementar y empresas que implementan para ver qué pasa. En un contexto donde la tecnología se vuelve commodity, el diferencial vuelve a estar en algo más básico y más difícil de copiar: el criterio de negocio. La inteligencia artificial puede acelerar, escalar y optimizar. Pero no reemplaza decisiones. No define prioridades. No entiende el contexto si nadie se lo enseña. Por eso, la pregunta central para las pymes ya no es si van a usar IA, sino cómo y para qué. Porque en esta etapa, la ventaja no está en tener más tecnología, sino en usarla con inteligencia.

Y esa brecha —la del criterio— es la que va a separar a las empresas que crezcan de las que solo acumulen herramientas.

* Rodrigo Navarro. Socio Director de Ascent.