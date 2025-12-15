Incendio forestales: las llamas siguen avanzando con todo el verano por delante

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) comunicó este lunes el estado actualizado de los incendios forestales en la Argentina. Según el reporte oficial, actualmente hay un foco activo en el Parque Nacional Los Alerces, mientras que otros tres incendios fueron contenidos y uno ya se encuentra controlado, con operativos coordinados entre Nación y provincias.

El incendio que permanece activo se localiza en la zona de Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut. De acuerdo con la información difundida por la AFE, el fuego ya afectó a más de 250 hectáreas de vegetación y continúa siendo combatido por brigadistas especializados y medios aéreos.

En el lugar trabaja personal del Equipo Técnico de la AFE , junto con agentes del Parque Nacional Los Alerces. El operativo incluye el uso de helicópteros Bell 407 y Bell 412, que realizan tareas de observación aérea, traslado de personal y descarga de agua en sectores de difícil acceso, con el objetivo de frenar el avance del fuego y proteger áreas sensibles del parque.

El segundo foco informado corresponde a la zona de Loma de la Chancha – El Turbio, también en la provincia de Chubut. Allí, las autoridades indicaron que el incendio fue contenido, aunque por el momento no se pudo establecer con precisión la cantidad de hectáreas afectadas por las llamas.

En el operativo de El Turbio participan brigadistas de la AFE junto con la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). También intervienen equipos de apoyo de medios aéreos, el Coordinador Regional Patagonia, un meteorólogo del SNMF y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut.

Además, se sumaron organismos provinciales y locales, entre ellos la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación —a través de la planta educativa de El Turbio—, el Hospital Rural Lago Puelo y la Prefectura Naval Argentina. Esta articulación busca garantizar tanto la respuesta operativa ante el incendio como la asistencia a la población de la zona.

Según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, para este operativo se utilizaron un helicóptero Bell 212, un camión puesto de comando avanzado, un camión cisterna para provisión de combustible JP1 y un bus destinado al transporte del personal de medios aéreos.

Situación en La Pampa y Río Negro

En la localidad de La Luz, en la provincia de La Pampa, el incendio forestal también fue contenido. Al igual que en otros casos, las autoridades no pudieron precisar el número exacto de hectáreas quemadas. En esta zona actúan equipos de la Dirección General de Defensa Civil de La Pampa junto con Bomberos Voluntarios, quienes continúan realizando tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles rebrotes.

Por su parte, en Isla Danilo Quini, en la provincia de Río Negro, el foco ígneo fue contenido. En el lugar trabaja el equipo técnico de la AFE en conjunto con el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia, que mantiene el monitoreo constante del área afectada.

Un incendio controlado en el sur pampeano

El último punto informado corresponde a la zona de Los Cerros, también en La Pampa. Según el reporte oficial, este incendio ya fue controlado tras la intervención de los Bomberos Voluntarios de Bernasconi. Aunque el fuego no representa un riesgo activo, se mantienen tareas preventivas para asegurar su extinción total.

Desde la Agencia Federal de Emergencias destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Ante emergencias, trabajamos de manera articulada con provincias y municipios para reforzar la respuesta operativa, proteger a las comunidades y mitigar el avance del fuego”, señalaron desde el organismo nacional.

Finalmente, la AFE indicó que la situación continúa bajo monitoreo permanente, en coordinación con autoridades locales y provinciales, así como con los equipos de emergencia desplegados en cada región afectada por los incendios forestales.