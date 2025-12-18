Navidad y Año Nuevo: en qué horario se podrá cargar nafta en estaciones de servicio

Las estaciones de servicio confirmaron que atenderán en horario reducido durante las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, es decir, en Navidad y Año Nuevo . De todas formas, se supo que se mantendrán guardias activas para emergencias.

"La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) comunica a la ciudadanía el horario de funcionamiento especial que regirá para las estaciones de servicio de todo el país durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo", inidicaron inicialmente en un comunicado.

De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no brindarán atención al público general entre las 22:00 horas y las 06:00 horas en los siguientes períodos:

-Nochebuena y Navidad: desde las 22:00 del 24 de diciembre hasta las 06:00 del 25 de diciembre.

-Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22:00 del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero.

estaciones de servicio ypf (2).JPG Las estaciones de servicio con funcionamiento especial en Navidad y Año Nuevo. ALF PONCE / MDZ

Cabe destacar que, durante estos horarios, se garantizará un servicio de guardia activo para asistir de manera exclusiva a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, tales como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública.

Ante este horario especial, CECHA recomienda a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22:00 horas de las fechas mencionadas, asegurando así su movilidad y evitando inconvenientes durante las festividades.