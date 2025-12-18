Navidad y Año Nuevo: en qué horario se podrá cargar nafta en estaciones de servicio
Las estaciones de servicio de todo el país tendrán una bajada de línea para su funcionamiento en Navidad y Año Nuevo.
Las estaciones de servicio confirmaron que atenderán en horario reducido durante las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, es decir, en Navidad y Año Nuevo. De todas formas, se supo que se mantendrán guardias activas para emergencias.
"La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) comunica a la ciudadanía el horario de funcionamiento especial que regirá para las estaciones de servicio de todo el país durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo", inidicaron inicialmente en un comunicado.
Los horarios de las estaciones de servicio en Navidad y Año Nuevo
De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no brindarán atención al público general entre las 22:00 horas y las 06:00 horas en los siguientes períodos:
-Nochebuena y Navidad: desde las 22:00 del 24 de diciembre hasta las 06:00 del 25 de diciembre.
-Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22:00 del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero.
Cabe destacar que, durante estos horarios, se garantizará un servicio de guardia activo para asistir de manera exclusiva a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, tales como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública.
Ante este horario especial, CECHA recomienda a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22:00 horas de las fechas mencionadas, asegurando así su movilidad y evitando inconvenientes durante las festividades.