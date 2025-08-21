Las tremendas imágenes de cómo quedó el estadio de Independiente luego de los destrozos

El estadio Libertadores de América quedó en un estado deplorable tras los incidentes entre las hinchadas de Independiente y la Universidad de Chile.

Los fuertes incidentes en la revancha entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de Copa Sudamericana revistieron uno de los episodios de violencia extrema más estremecedores del último tiempo en un estadio de fútbol, al menos en el ámbito sudamericano. Increíblemente y por fortuna, no hubo víctimas fatales.

La mala organización, el deficiente operativo de seguridad, la negligencia del club y de la Conmebol y una oleada de barras de un lado y del otro dispuestos a todo fueron un cóctel explosivo que dieron pie a una verdadera pesadilla en Avellaneda. Las imágenes de los enfrentamientos fueron realmente escalofriantes y ahora ambos equipos pueden recibir fuertes sanciones disciplinarias y ejemplificadoras por partes de la Conmebol.

Así quedó el Libertadores de América tras los incidentes Este jueves, distintas fotos y videos grabados tanto por medios de comunicación como por fanáticos y socios del Rojo y compartidas en redes sociales dieron cuenta del deplorable estado en el que quedó el estadio Libertadores de América luego de los destrozos. La plena mayoría de ellos se corresponden, por supuesto, a los sectores de la tribuna visitante y sus aledaños, donde se ubicaron los hinchas de la U.

Rejas forzadas, chapones, fierros y butacas arrancados, puestos de comida vandalizados, baños destruidos, piedras por doquier: son muchas de las cosas que se pueden apreciar entre otras en las imágenes viralizadas. En el medio, manchones de sangre y restos de la ropa de los hinchas del Bulla que les fueron extraídas por la barra de Independiente durante el feroz ataque final.