Patricia Bullrich anunció que el Gobierno pedirá ser querellante en la causa por los incidentes en Independiente

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , anunció este jueves por la tarde que el Gobierno nacional será querellante en la causa penal que investiga los incidentes ocurridos anoche en el estadio de Independiente , en el marco del partido con la Universidad de Chile , encuentro por Copa Sudamericana que se canceló por enfrentamientos entre barras de ambos clubes.

Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Interior de Chile , Álvaro Elizalde , la funcionaria dijo: “Nosotros como Estado nacional hemos decidido participar de la causa penal, vamos a ser parte de esa causa porque no puede la Argentina hoy estar dando vuelta al mundo con la imagen del destrozo que hubo ayer un partido de la Copa Sudamericana, con un equipo chileno y un equipo argentino”.

En ese contexto, cuestionó la falta de detenidos de la hinchada de Independiente : “Nos vamos a meter en esa causa, queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, sean chilenos, o de la nacionalidad que sean , y vamos, por supuesto, a pedir, como lo hemos hecho recién, garantías que han sido dadas al Procurador General de la Provincia sobre el buen trato y el debido proceso para todas las personas que han sido detenidas, y también la búsqueda de las personas que no han sido detenidas, pero que todos vimos que fueron parte de la violencia, porque solamente fueron detenidas las de una sola parcialidad cuando hubo dos parcialidades”.

Para Bullrich lo ocurrido en el estadio del “Rojo”, fue “ un espectáculo violento deplorable ” y cuestionó a los organizadores del cotejo. “Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas. No se puede estar tres horas con violencia sin tomar decisiones, si se iba a suspender el partido, si no se iba a suspender. Bueno, el árbitro que es la Conmebol, a la vez es parte de un problema que debían de haber resuelto con rapidez, con eficiencia, y con prontitud . Lamentablemente no se hizo, y esto es un problema que no puede volver a suceder”, agregó.

A su vez, apuntó contra la labor de la Policía Bonaerense. “Tampoco puede volver a suceder que haya inacción policial, porque la policía, si uno lleva ochocientos policías a una cancha, es para que actúen, no para que miren lo que está sucediendo, y eso es algo que nosotros como Estado Nacional le reclamamos a los estados provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad pública concreta en las en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Consultada por MDZ, la titular de la cartera de Seguridad señaló que no tienen “ninguna confirmación” respecto a que la Conmebol haya decidido que no podía entrar seguridad pública ni privada”. “Si fuera así, tendría responsabilidad, pero no tenemos esa confirmación desde nuestra Dirección de Espectáculos Deportivos. Esto ha sido negado, pero será la Conmebol la que lo tendrá que decir o las autoridades que participaron de esa reunión la que tendrán que decirlo. Nosotros no participamos, esto fue llevado por la Provincia de Buenos Aires, no por el Estado Nacional, en primer lugar”, recalcó.

independiente universidad de chile incidentes EFE

Ante la pregunta de si los hinchas chilenos, que participaron de la gresca, serán deportados, respondió: “Nosotros tenemos una ley de migraciones que el que comete un delito, si no tiene una pena mayor y tiene que cumplir la pena acá, es deportado. Es deportado. Bueno, veremos cómo va el proceso y esperaremos a que la justicia nos diga la situación procesal de cada uno y ahí se tomarán las decisiones. No va a ser una decisión masiva, sino que será una decisión uno por uno de acuerdo a la situación procesal de cada uno de los detenidos, digamos de la parcialidad de la Universidad de Chile”.

Por su parte, el funcionario chileno calificó el encuentro con Bullrich como “positivo”, pero se mostró lapidario con el dispositivo de seguridad en el partido: “En el caso del gobierno de Chile hemos sido explícitos que hay que distinguir y por lo tanto, si una persona participa de un hecho de violencia, lo que corresponde es que sea detenida y puesta a disposición de la justicia. Eso se llama Estado de Derecho. Pero bajo ninguna circunstancia podemos tolerar linchamientos. Eso se llama barbarie. Y lo que aconteció ayer fue precisamente una expresión de barbarie que lamentablemente también ha acontecido en estadios de otros países y también en Chile”.

Y por eso esta ha sido una muy buena reunión de trabajo donde nos hemos comprometido a constituir una mesa de trabajo que en el marco de los memorandos y protocolos que han sido suscritos por Chile y Argentina se permita intercambiar información de manera tal de garantizar que quienes ingresen a los estadios sean verdaderos hinchas y no quienes cometen hechos de violencia”, añadió Elizalde, quien confirmó asistencia legal y migratoria a sus compatriotas.

Bullrich cuestionó la vuelta del público visitante

Ante la pregunta de MDZ sobre el regreso paulatino del público visitante en los estadios argentinos, la ministra contestó: “Nosotros lo dijimos con todas las palabras. El fútbol visitante tiene que estar en el marco de medidas de seguridad muy concretas, de decisiones muy concretas de los clubes respecto de marcar claramente quiénes son los violentos y quiénes son los ciudadanos de bien que van a los partidos. Si no tenemos esos listados, esas confirmaciones, ya vemos”.

“Partido con dos hinchadas, terminamos en un espectáculo terrible cuando tenía que haber sido un partido de fútbol en el que ganaba uno u otro y lamentablemente no lo fue”, completó