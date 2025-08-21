El desgarrador relato de una mamá chilena al recibir a su hijo tras los incidentes en Independiente: "Esta angustia no se la doy a nadie"

Luego de una violenta noche en el estadio de Independiente, en Avellaneda, un hincha de Universidad de Chile se reencontró con su mamá, quien habló.

Las fuerzas de seguridad liberaron la zona en el estadio Libertadores de América y la barra de Independiente le respondió a la de la U de Chile.

Decenas de hinchas de Universidad de Chile regresaron a Santiago tras los graves incidentes en el estadio Libertadores de América durante el suspendido partido contra Independiente. En el aeropuerto, familiares como Jadra, mamá de un joven hincha, vivieron momentos de angustia y emoción al reencontrarse con sus seres queridos.

Los aficionados habían viajado para presenciar el partido contra Independiente, pero el encuentro fue suspendido debido a graves hechos de violencia en el estadio Libertadores de América. Los incidentes generaron caos y temor entre los hinchas chilenos presentes en las tribunas, cuya barra comenzó el caos.

El reencuentro entre la mamá de un hincha de Universidad de Chile con su hijo Uno de los momentos más conmovedores que se vivió este jueves fue el abrazo entre Jadra y su hijo Felipe, un joven hincha que vivió la pesadilla en Argentina. La mujer, visiblemente emocionada, rompió en llanto al ver a su hijo sano y salvo. “Logré abrazar a mi bebé, que es lo único que quería. Gracias a Dios está bien él y todos sus amigos”, expresó entre lágrimas, según relató el medio chileno Mucho Gusto.

Por su parte, comentó: “No se lo doy a ninguna mamá esta angustia (de) no saber lo que estaba pasando. Gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada, pero por los demás compatriotas, una pena. Esto fue negligencia de la policía”, afirmó.