Tensión en Avellaneda: hinchas de la Universidad de Chile arrojaron proyectiles contra los de Independiente

Un sector de la hinchada visitante comenzó a lanzar distintos objetos hacia los simpatizantes de Independiente desde la tribuna Pavoni Alta. El partido está demorado.

Debido a todos los incidentes, los hinchas de Independiente buscaron refugio dentro del campo de juego.

Durante el cruce por los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Independiente y la Universidad de Chile, se registraron incidentes cuando un grupo de fanáticos del equipo trasandino arrojó proyectiles desde la tribuna alta, algunos de ellos exhibiendo palos.

La actitud violenta de ese grupo de seguidores chilenos obligó a varios hinchas del Rojo a buscar resguardo bajo el techo de la tribuna. En imágenes que se viralizaron en redes sociales, se los ve lanzando butacas incendiadas, botellas y portando palos de gran tamaño.

Como consecuencia de los disturbios, la parte baja de la Pavoni quedó prácticamente vacía. En distintos videos también se aprecia a hinchas de Independiente intentando subir para enfrentarse con la parcialidad visitante.

Las autoridades ordenaron que los hinchas de Universidad de Chile desalojen la tribuna que ocupan en el Libertadores de América para que el partido pueda continuar.