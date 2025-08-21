Graves incidentes en Avellaneda: al menos diez heridos, dos de ellos de gravedad

Los incidentes durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile dejaron escenas impactantes.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana fue suspendido tras una batalla campal en las tribunas.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en Avellaneda por la Copa Sudamericana, terminó en terror. Como saldo de los graves incidentes, dos hinchas fueron internados en el Hospital Fiorito con heridas de arma blanca y 90 simpatizantes de la U. de Chile detenidos tras los incidentes.

Incidentes, heridos y detenidos La situación se descontroló en el inicio del segundo tiempo, cuando los hinchas visitantes ubicados en la tribuna alta robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Luego arrojaron proyectiles de todo tipo, incluso un hierro de más de un metro. Esto generó una reacción inmediata de la hinchada de Independiente, que pidió el ingreso de su barra brava para “defenderlos”.

La llegada de la barra agravó la violencia: se produjeron corridas, golpes y agresiones masivas contra los hinchas chilenos que permanecían en el estadio. Fue en ese contexto cuando se registró la impactante caída de un simpatizante desde la Tribuna Pavoni Alta, imagen que quedó registrada por las cámaras y conmocionó al país.

El árbitro decidió suspender el encuentro con el marcador 1-1, aunque el resultado deportivo quedó en un segundo plano. La falta de control policial dentro de la tribuna fue uno de los puntos más cuestionados de la jornada.

Por la brutalidad de los hechos, de momento hay confirmados 10 heridos, dos de ellos de gravedad. Además, casi un centenar de hinchas de la U fueron detenidos: