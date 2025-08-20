Presenta:

Los videos de los graves incidentes en Independiente-U. de Chile: hinchas chilenos saltaron al vacío para evitar una golpiza

Barras chilenos lanzaron proyectiles contra los simpatizantes locales por varios minutos y cuando eran desalojados de la tribuna la barra del Rojo invadió la popular visitante y hubo más barbarie. Escándalo y partido cancelado.

MDZ Deportes

Debido a todos los incidentes, los hinchas de Independiente buscaron refugio dentro del campo de juego.

Fotobaires

Durante el cruce por los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Independiente y la Universidad de Chile, se registraron incidentes cuando un grupo de fanáticos del equipo trasandino arrojó proyectiles desde la tribuna alta, algunos de ellos exhibiendo palos.

La actitud violenta de ese grupo de seguidores chilenos obligó a varios hinchas del Rojo a buscar resguardo bajo el techo de la tribuna. En imágenes que se viralizaron en redes sociales, se los ve lanzando butacas incendiadas, botellas y portando palos de gran tamaño.

Como consecuencia de los disturbios, la parte baja de la Pavoni quedó prácticamente vacía. En distintos videos también se aprecia a hinchas de Independiente intentando subir para enfrentarse con la parcialidad visitante.

Una imagen terrible de los incidentes en Avellaneda

Un hincha de Independiente desmayando a un hincha de la U de Chile con un tablón de madera.

Las autoridades ordenaron que los hinchas de Universidad de Chile desalojaran la tribuna que ocupan en el Libertadores de América para que el partido pudiese continuar. Sin embargo, la tensión fue en aumento y los gravísimos incidentes tanto dentro como fuera del estadio obligaron a la suspensión del partido que estaba igualado 1-1 cuando iban 3 minutos del complemento.

Los minutos pasaron, la barbarie no frenó y algunos hinchas chilenos saltaron al vacío para evitar una golpiza de la barra de Independiente que había ido a buscarlos. Tras los graves incidentes, el partido fue suspendido luego de más de una hora de interrupción. Aún no hay una decisión oficial: la Conmebol debe definir si le otorga los puntos a Independiente o si el duelo se reanudará en otra fecha.

Imágenes de los graves incidentes en Avellaneda

Incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile.

Incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile.

