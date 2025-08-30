Presenta:

Deportes

|

Lepra

¿Juega la Lepra? Así está el Bautista Gargantini a pocas horas del comienzo del partido

Independiente Rivadavia juega con Argentinos Juniors desde las 17 en el Gargantini. ¿Cómo está la cancha y qué puede pasar?

Juan Andrés Tuzzi

Juan Andrés Tuzzi

Por ahora, el terreno de juego se encuentra en buen estado.&nbsp;

Por ahora, el terreno de juego se encuentra en buen estado. 

Gentileza

Este sábado a las 17 Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors por la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División y hay expectativa con lo que puede ocurrir por la situación compleja respecto al tiempo. La Tormenta de Santa Rosa acecha y la posibilidad de suspensión está latente, aunque dependerá de la respuesta del campo de juego del Bautista Gargantini.

Por el momento, y a pesar de la lluvia, el terreno está respondiendo a la perfección y el partido no correría riesgo, pero la información llegará minuto a minuto de acuerdo siga cayendo agua.

Te Podría Interesar

Por ahora el partido sigue programado con normalidad, sin novedades, y si se juega o no dependerá de la decisión del árbitro del encuentro, Facundo Tello.

Cerca de las 14, así se encuentra el campo de juego

lepra 2
lepra 3
lepra 4

Noticia en desarrollo...

Archivado en

Notas Relacionadas