La cruda confesión de Alexander Zverev tras caer en su debut en Wimbledon: "No puedo salir de este agujero"

Alexander Zverev, uno de los mejores tenistas del mundo en el último tiempo y actual N°3 del Ranking ATP, cayó de manera sorpresiva en su debut en Wimbledon ante el francés Arthur Rinderknech (72°). Fue 6-7, 7-6, 3-6, 7-6 y 4-6 en un duelo extenuante que dejó al torneo ya sin uno de sus principales candidatos en primera instancia.

El crudo relato de Alexander Zverev Tras su temprana y sorpresiva eliminación, el alemán habló con la prensa e hizo una cruda confesión que encendió las alarmas por su salud mental: "Me siento solo ahí fuera a veces. La paso mal mentalmente. Lo llevo diciendo desde el Abierto de Australia. Intento encontrar maneras de salir de este agujero, pero veo que no puedo. No sé, en general me siento solo en la vida, lo cual no es bonito".

Alexander Zverev.jpg Zverev no está pasando un buen momento deportivo ni personal. EFE "He pasado muchas dificultades. Muchos malos momentos con la prensa, en la vida en general. Nunca me he sentido tan vacío, sin alegría en lo que hago. No es algo relacionado con el tenis, sólo que no encuentro alegría fuera del tenis tampoco", detalló luego acerca del infierno interno que vive en el día a día.

"Incluso cuando gano, como en Stuttgart o Halle, no es necesariamente la sensación que antes me producía, de felicidad, de motivación para seguir adelante. Perdí en la primera ronda, pero no creo que el tenis sea el problema. Es otra cosa que tengo que solucionar", resaltó el tenista de 28 años.