Guillermo Barros Schelotto y Gago quieren a un jugador de Boca cuestionado tras el Mundial de Clubes

Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago quieren quedarse con los servicios del Changuito, un futbolista muy cuestionado por los hinchas de Boca tras su muy flojo Mundial de Clubes: sumó minutos desde el banco ante Benfica y Bayern Múnich pero no jugó bien, y fue la gran apuesta de Russo ante Auckland City, al incluirlo como titular. No obstante, el Changuito tuvo 25 minutos decididamente malos antes de ser reemplazado por Zenón por una molestia que finalmente no fue lesión, ya que se entrenó a la par del grupo en la vuelta a las prácticas.