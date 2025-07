La tajante advertencia del Bichi Borghi sobre el regreso de Leandro Paredes a Boca: "Que nadie piense que..."

Claudio Bichi Borghi conoce bien a Leandro Paredes . Lo vio nacer en Boca , lo subió a Primera y lo hizo debutar en el club. Hoy, con el volante a punto de pegar la vuelta al Xeneize, el ex DT fue clarito. Ya consagrado campeón del mundo, el Bichi lo banca pero también avisa.

“Espero que nadie piense que vuelve un creador, porque ya no lo es”, comentó Borghi en Super Deportivo Radio de Santa Fe. Eso sí, también elogió la trayectoria del campeón del mundo y aseguró que su regreso puede jerarquizar el plantel. Pero también bajó un mensaje realista: “Hoy es un mediocampista con buen manejo, con más experiencia. En el mediocampo es muy importante. Va a tener Boca marca y buena salida”.

El exentrenador dejó en claro que no se trata del mismo jugador que él hizo debutar: “Yo lo puse cuando era un creador, un jugador muy fuerte, muy potente, con buena pegada. Me enamoré cuando lo vi. Hoy ya dejó de ser un creador. No es un jugador que ponga pase de gol ni que se pase a tres o cuatro y haga un gol”.