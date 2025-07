Escándalo en Inter: el durísimo descargo de Çalhanoglu contra Lautaro Martínez tras la acusación del argentino

El enigmático sobre a quién iban dirigidas las palabras del Toro tuvieron poco tiempo de repercusión, porque minutos más tarde Giuseppe Marotta, presidente del Inter , confirmó el destinatario: "¿El mensaje de Lautaro Martínez sobre los jugadores que no quieren quedarse? No lo dijo... pero lo diré. Fue para Hakan Çalhanoglu . Hablaremos con Hakan. Si hay condiciones para separarnos, lo haremos sin ningún problema".

El volante turco no jugó ni un solo minuto en el Mundial de Clubes y estaría presionando para irse al Galatasaray de Turquía, con quien ya tiene un arreglo por su contrato y espera que el equipo italiano lo libere. Çalhanoglu no se quedó callado tras la acusación de su compañero y publicó un fuerte y extenso comunicado en sus redes sociales dedicadas, en cierto punto, al argentino.

"Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto no puede ser unilateral. Siempre lo he demostrado, dentro y fuera del campo. Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no fuera feliz en el Inter”, comenzó explicando el mediocampista. Pero lejos estuvo de quedarse en esa frase y luego dejó un tremendo palazo para Martínez.