Las airadas protestas del argentino Camilo Ugo Carabelli en pleno debut en Wimbledon: "¡Parezco un heladero!"

Wimbledon comenzó con todo, pero no del todo bien para los argentinos . Tras la derrota en el debut este lunes de Francisco Cerúndolo, en la jornada del martes solo Mariano Navone logró quedarse con una victoria y avanzar de fase. Todos los demás tenistas nacionales que jugaron hoy fueron eliminados, Camilo Ugo Carabelli entre ellos.

"No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás... Es una verga y listo, no hay nada para hacer", se resignó a continuación, ya dándose por derrotado, aun con la posibilidad de remontarlo. Y para ponerle la frutilla al postre, se quejó de la vestimenta blanca, una histórica tradición y marca registrada de Wimbledon: "Encima estoy disfrazado, además. ¡Estoy disfrazado, mirá cómo estoy! Parezco un heladero".