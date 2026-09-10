Las ventas de Ram crecieron un 19,7% en lo que va del año

RAM incrementó sus ventas totales de vehículos en agosto en más del 60% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Los resultados de ventas de agosto de 2026 demuestran que Ram, la única marca de camionetas pickup premium y exclusiva del mercado, sigue siendo una de las favoritas entre los brasileños. En los primeros ocho meses de este año, se vendieron 21.492 unidades de vehículos de la marca, lo que representa un crecimiento del 19,7% en comparación con el mismo período de 2025.

En comparación con agosto del año pasado, las cifras parecen aún más sólidas: en el octavo mes de 2026, Ram vendió 3369 camionetas pickup, lo que representa un aumento del 60,3 %. Estas cifras de ventas también constituyen el mejor resultado mensual de la marca desde noviembre de 2023.

La galardonada Rampage, que ha recibido 27 premios de la prensa especializada desde su lanzamiento y recientemente fue presentada en la edición especial Rebel Ignition en el Festival Interlagos 2026, se mantiene entre las camionetas pickup medianas más vendidas. El modelo continúa su trayectoria de crecimiento constante, superando las ventas totales de enero a agosto de 2025 en un 8,5 % y alcanzando las 16.653 unidades vendidas en los ocho meses ya transcurridos de 2026.

RAM Rampage Cómo le fue a la RAM Dakota La nueva Ram Dakota, lanzada en el primer semestre de este año para impulsar el debut de la marca en el segmento de camionetas medianas, también fue protagonista en agosto: con 634 unidades vendidas, la camioneta registró su mejor desempeño de ventas desde su llegada al mercado brasileño. Con este resultado, la nueva camioneta se posicionó entre las 5 camionetas medianas más vendidas en Brasil.

Entre las camionetas pick-up de tamaño completo, la más destacada en agosto fue la 3500, el modelo más potente vendido en Brasil. Esta pick-up, que cuenta con una capacidad de remolque superior a las nueve toneladas y está equipada con el motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output de 436 HP y un impresionante par motor de 1458 Nm (148,7 kgfm), alcanzó su mayor volumen de ventas del año en agosto, con 188 unidades vendidas.