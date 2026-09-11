Renault Niagara: la nueva pick-up producida en Argentina para América Latina

La nueva camioneta mediana de Renault se fabricará en la planta de Santa Isabel, Córdoba, sobre la plataforma RGMP.

El Grupo Renault oficializó los detalles de la nueva Renault Niagara, una pick-up desarrollada para el mercado latinoamericano que combina el diseño, la tecnología y el confort de un SUV de segmento C con las capacidades de carga y tracción de una camioneta tradicional.

El modelo representa el primer desarrollo del plan estratégico futuREady fuera de Europa y se producirá en Argentina, en la histórica planta industrial de Santa Isabel, Córdoba, para abastecer al mercado local y a países de la región como Brasil y Colombia.

Plataforma, dimensiones y diseño exterior La Niagara está construida sobre la arquitectura modular RGMP (Renault Group Modular Platform) y presenta una estética de líneas musculosas pensada para el uso urbano y todoterreno:

Dimensiones: Mide 4,94 metros de largo en las variantes 4x4 (4,91 m en las 4x2) y 1,72 metros de alto .

Capacidades Off-Road: Presenta un despeje del suelo de 233 mm (223,9 mm en versiones 4x2) y ángulos de ataque y salida de 22,1°.

Diseño frontal: Parrilla con el nombre "Renault" grabado en acabado cromatico pixelado, ópticas Full-LED con secuencia de bienvenida, luces DRL específicas y protección inferior Alliance Black con placa protectora.

Estilo lateral y trasero: Llantas de 17 o 18 pulgadas, manijas traseras integradas en el pilar C, barras de techo multifuncionales y el nombre "Niagara" estampado sobre el portón de la caja. Renault Niagara Renault Habitáculo, habitabilidad y tecnología Google Gemini El interior fue diseñado para priorizar la ergonomía, la conectividad y la calidad percibida de un vehículo de pasajeros:

Pantallas e instrumental: Tablero digital de 10,2 pulgadas y pantalla central táctil de 10,1 pulgadas . Incluye selector de marchas electrónico (e-shifter) y cargador inalámbrico.

Sistema OpenR Link: Incorpora por primera vez en el segmento el sistema con Google integrado , compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Suma la integración de Google Gemini , un asistente conversacional con inteligencia artificial para la gestión de comandos del vehículo.

Confort a bordo: Asiento trasero reclinable a 25 grados, espacio para rodillas en la segunda fila de 200 mm, iluminación ambiental LED configurable en 48 tonos y un compartimento oculto de 36 litros ubicado detrás del respaldo trasero. Motorización, chasis y capacidades de la caja La configuración mecánica fue adaptada a las exigencias de la infraestructura vial de la región: