El espectacular look de Pampita que se robó todas las miradas en Nueva York

En su rol de embajadora de Carolina Herrera, Pampita deslumbró en Nueva York con un impresionate vestido negro. No te pierdas las fotos en la nota.

Pampita, modelo y embajadora de Carolina Herrera, deslumbró en la Gran Manzana con una apuesta sofisticada durante la semana de la moda, en una producción de fotos que sorprendió a más de uno.

En la previa del esperado desfile de la marca, la embajadora se paseó por los sitios más icónicos de la ciudad estadounidense debido a que, durante estos días, Nueva York se llena de estilo y ninguna personalidad internacional desea quedar al margen de lo que ocurre en la industria.

En las fotos, Pampita lució un vestido negro de Carolina Herrera que se destacó por un escote bardot de mangas largas y ajustadas, que dejó sus hombros al descubierto. Sin embargo, fue el cut out a la altura de la cintura el cual estilizó su figura y le dio un toque de modernidad.

La parte inferior del vestido tuvo una falda con un volumen extremo, confeccionada en una tela con cuerpo que se abrió en pliegues y fruncidos que simularon una nube. Y para complementar el dramatismo de la falda, la modelo optó por la máxima del "menos es más", por lo que no llevó collar ni pendientes llamativos, dejando que el foco permaneciera en la silueta del vestido y en su rostro.

En cuanto a los accesorios elegidos, Pampita se calzó unas sandalias altísimas de tiras finas cruzadas sobre el empeine con taco aguja, y llevó unas gafas de sol negras que terminaron de darle aun más carácter al estilismo.