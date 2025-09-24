Alerta meteorológica por intensas ráfagas de hasta 80 kilómetros: qué provincias están en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo por intensas ráfagas de viento para este miércoles. Cinco provincias estarán afectadas.

Este miércoles 24 de septiembre rige un alerta de nivel amarillo por intensas ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este aviso para cinco provincias del centro del país.

¿Cómo es el alerta por fuertes vientos? De acuerdo al organismo nacional, en esta región habrá "vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas".

¿A qué provincias afecta? Las provincias más afectadas por el alerta son:

Santiago del Estero : Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.

: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán. La Rioja : Chamical - General Belgrano - General Ocampo - General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza.

: Chamical - General Belgrano - General Ocampo - General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza. Córdoba : Cruz del Eje - Minas - Pocho - San Alberto - San Javier - General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña - Juárez Celman - Río Cuarto.

: Cruz del Eje - Minas - Pocho - San Alberto - San Javier - General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña - Juárez Celman - Río Cuarto. Toda San Luis .

. La Pampa: Chical Co - Puelén - Curacó - Lihuel Calel - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué.