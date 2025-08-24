Alerta amarilla en Buenos Aires por intensas ráfagas de viento de hasta 80km/h: qué zonas están en riesgo

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo para varias localidades de Buenos Aires por fuertes vientos.

Se espera que el alerta dure algunas horas. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos fuertes que afectarán a una gran parte de la provincia de Buenos Aires durante la tarde de hoy, domingo 24 de agosto.

¿Qué zonas se verán afectadas? El alerta abarca un amplio sector que incluye localidades del sur y el centro de la provincia. Entre las zonas en riesgo se encuentran:

Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, y las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Azul, Rauch, Tapalqué, y las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil.

Zona costera y alrededores: Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, Norte de Coronel Dorrego, Norte de Necochea, Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos, Este de General Lavalle, La Costa, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga, Noroeste de Mar Chiquita y Oeste de General Pueyrredón.

¿Cuál será la intensidad de los vientos? Se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 35 y 55 km/h. Las ráfagas, sin embargo, podrían ser mucho más intensas, alcanzando picos de hasta 80 km/h.

¿Qué es una "alerta amarilla"? Una alerta amarilla significa que la zona afectada estará expuesta a un riesgo meteorológico con capacidad de daño e interrupción leve o moderada de actividades cotidianas. Aunque no es el nivel más alto de advertencia, es una señal para tomar precauciones.