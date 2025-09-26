Otro fin de semana con precipitaciones significativas y vientos fuertes

Este frente cambiará de manera brusca las condiciones meteorológicas sobre el centro del país, barriendo primero el centro oeste del país con lluvias y tormentas de variada intensidad el viernes, y afectando el centro este de la Argentina el sábado, sumando complicaciones (y milímetros de precipitación) a las zonas más castigadas por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Lo que destaca a las condiciones meteorológicas de este fin de semana será que los fenómenos asociados al pasaje del frente frío, se sumarán los potenciados por la formación de un centro de bajas presiones (ciclogénesis) sobre el noroeste bonaerense, que se desplazará en forma paralela a la costa del Río de la Plata, y estará acompañado por chaparrones de variada intensidad y vientos con ráfagas fuertes.

El SMN ha emitido alertas por viento entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h en el centro y oeste del país durante gran parte de mañana viernes, a medida que el frente avanza.

Esas zonas también están bajo alerta el viernes por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua (acumulados de 20 a 50 mm o más en forma localizada), además de frecuente actividad eléctrica y la ocasional caída de granizo.

Sábado con impactos significativos en zonas vulnerables

Una ciclogénesis sobre el sur del Litoral potenciará algunos eventos puntuales de precipitación sobre sectores de la provincia de Buenos Aires afectados por inundaciones localizadas, sumando complicaciones para el desarrollo normal de las actividades rurales.

El sábado, parte de las provincias del centro argentino estarán bajo alerta por tormentas y por vientos, con fenómenos similares a los previstos para el viernes, por lo que recomendamos tomar precauciones y estar atentos a nuestras previsiones, las alertas meteorológicas y las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Mejora el domingo, con frío moderado

El rápido avance del frente frío, lo ubicará fuera del territorio nacional el domingo, permitiendo así la entrada de una masa de aire fría y seca caracterizada por el viento del sudoeste (viento Pampero), favoreciendo una notoria y veloz mejoría en las condiciones meteorológicas. Si bien se espera un notorio descenso de temperatura, no será tan pronunciado como para aumentar el riesgo de heladas tardías.

La buena noticia es que, luego nos espera un período de estabilidad meteorológica y de recuperación de temperaturas a niveles veraniegos en el norte del país, y más primaverales en la franja central de Argentina

* Leonardo De Benedictis, meteorólogo experto de Meteored Argentina.