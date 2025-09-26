Caos en el aeropuerto: demoran vuelos y se volaron techos del estacionamiento

El temporal se siente fuerte. Por el viento, se suspendieron vuelos y hubo daños en la infraestructura.

El viento fuerte generó problemas serios en el aeropuerto de Mendoza. Los vuelos que estaban programados se suspendieron momentáneamente y hasta hubo inconvenientes para el aterrizaje de aeronaves. Un avión de JetSmart intentó descender y por la intensidad del viento debió abortar.

Las instalaciones sufrieron daños. Según reportaron pasajeros que están en el Aeropuerto El Plumerillo, se volaron algunas chapas del techo del estacionamiento. Hay gran cantidad de pasajeros varados y a la espera de que pase el temporal.

Los vuelos que tenían horario de despegue y arribo alrededor de las 18, fueron demorados. Para consultar el estado de situación podés ingresar acá

vuelos demorados