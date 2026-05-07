El thriller criminal que pronto deja el streaming y sigue siendo el mayor éxito de Denzel Washington

A comienzos de los 2000, el cine de gángsters no tenía el mismo peso que en las décadas previas. Después de clásicos como Scarface o Goodfellas, parecía que el género había encontrado un techo. Incluso la televisión había tomado la delantera gracias a Los Sopranos, que redefinió la figura del criminal moderno desde un enfoque mucho más íntimo y psicológico.

Dentro de ese panorama apareció una película que, lejos de imitar tendencias, hizo lo contrario. Recuperó la estructura clásica del gran drama criminal americano, pero con una sensibilidad más contemporánea. Hablamos de American Gangster, el filme dirigido por Ridley Scott , y protagonizado por Denzel Washington y Russell Crowe . La cinta se encuentra en el catálogo de HBO Max , y el próximo 31 de mayo abandonará el catálogo.

American Gangster se inspira libremente en la historia real del narcotraficante Frank Lucas, un chofer y mano derecha del legendario mafioso de Harlem Bumpy Johnson que, tras la muerte de su jefe, decide construir su propio imperio criminal en la Nueva York de los años 70.

Interpretado por Denzel Washington , Lucas rompe las reglas del narcotráfico tradicional al importar heroína directamente desde el sudeste asiático, eliminando intermediarios y creando una red millonaria que pone en jaque tanto a la mafia italiana como a las autoridades.

En paralelo, la película muestra la investigación de Richie Roberts, un detective incorruptible interpretado por Russell Crowe, que intenta descubrir quién está detrás de la misteriosa droga conocida como “Blue Magic”. Mientras la corrupción policial se expande por toda la ciudad, Roberts se obsesiona con intentar desmantelar un sistema corroído por la corrupción.

american-gangster-02 Russell Crowe en American Gangster. Universal Pictures

Ridley Scott logró combinar el drama criminal clásico con una mirada más realista sobre el crimen organizado y la corrupción institucional en Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

Denzel Washington, que venía de ganar el Oscar por Día de entrenamiento (2001), y atravesaba una etapa de en la que gozaba de mucho éxito crítico y comercial. Con el papel de Frank Lucas, el actor construye uno de los mejores papeles de su carrera. Un hombre inteligente, elegante y carismático, pero también es despiadado. Por su parte, Russell Crowe también venía del éxito de Gladiador, y se perfilaba como uno de los actores más solicitados del momento.

Los personajes secundarios tampoco se quedan atrás. El elenco incluye nombres como Josh Brolin, Idris Elba, Chiwetel Ejiofor, Norman Reedus y hasta el rapero Common.

American Gangster - tráiler oficial

Ridley Scott y su costado más subestimado

Cuando se habla de Ridley Scott, casi siempre aparecen los mismos títulos. Alien, Blade Runner o Gladiator. Pero hay una parte de su filmografía que suele quedar relegada y que, curiosamente, incluye varios de sus trabajos más sólidos: los dramas criminales.

American Gangster encaja perfecto en esa lista. Lo mismo podría decirse de Black Rain, El abogado del crimen o incluso La casa Gucci. El director entiende el crimen organizado como una estructura empresarial, casi corporativa, y eso le da a sus películas una identidad muy particular. Quizás por eso American Gangster envejeció tan bien. Si todavía no la viste, todavía le quedan algunas semanas en HBO Max.