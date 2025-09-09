La tajante versión de Baby Etchecopar sobre la derrota de Javier Milei en las elecciones: "Perdiste por tu..."

En su editorial de este lunes en A24, Baby Etchecopar no anduvo con rodeos a la hora de dar su versión sobre la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses. El conductor apuntó contra el entorno de Javier Milei , y específicamente focalizó en la persona de mayor confianza del mandatario.

Tras revelar que en su paso por las urnas votó por La Libertad Avanza, Etchecopar cargó las tintas sobre los puntos por los cuales cree que Milei cayó por tanta diferencia ante su mayor rival, Fuerza Patria. "El Gobierno es un desastre, voy a dar mi opinión y no se ofendan, no es golpista, al contrario, es objetiva de lo que veo como ciudadano", anticipó el periodista.

Luego, sobre el revés que sufríó el oficialismo en las elecciones , Baby Etchecopar remarcó: "Es un knock out del que se puede levantar un Menem, no sé si un Alfonsín, pero un Milei lo dudo. Primero que yo no voté una hermana, voté un presidente. Segundo que no sé cómo voté un presidente que si no está la hermana, se va".

Siguiendo con su visión sobre Javier Milei , el conductor disparó: "Creo que es un presidente sin mucho coraje. De hecho, cuando viaja, lo hace con 800 personas armadas, 90 camionetas, 6 helicópteros, 4 buques de guerra, 6 portaviones. No loco, ¿quién te va hacer algo? dejate de hinchar las pelotas, si no hiciste nada. Lo único que hiciste fue basurear a los periodistas, enloquecerte con la motosierra, ir a hacer papelones en Estados Unidos, creerte que sos Donald Trump, pelearle a Lali Espósito".

Entonces, Baby Etchecopar le dijo sin filtro al presidente: "Perdiste por tu hermana Milei. Alguien tiene que decirte que perdiste por tu hermana y los Menem. No tenés más gabinete, tenés a un puñado de impresentables: Martín Menem, Manuel Adorni. Tenés a tu hermana, que la pusiste de jefa".

Profundizando en su visión, Etchecopar le advirtió a Milei: "Te lo vaticino ahora, como te lo vaticiné hace seis meses. Dentro de dos meses perdés como un chancho de nuevo. Porque sabés qué pasa, si yo pongo el mismo equipo, voy a sacar la misma cantidad de goles. No sirven, la gente no los quiere más. A tu hermana la sospechan de corrupta, no sé si es corrupta o no, decilo vos. Pero hasta que vos no lo digas, no la muestres más, que da vergüenza".

Finalmente, Baby Etchecopar interpeló a Javier Milei sentenciando: "Nos cag* de hambre, el plan económico te va como el cu*, la gente no cobra, estamos hechos mie*. La única verdad es la que te creés vos, que sacaste 12 millones de personas del hambre, qué pelotu*. Pero realmente es indigesta la figura de tu hermana. ¿Quéres que te diga más? ¿Sabés porque ayer la gente no la pu* a Cristina (Fernández de Kirchner)? Porque la pu* a tu hermana. Porque molesta más tu hermana en el escenario, que Cristina en el balcón. Vos fijate hasta qué punto hiciste todo como el cu*, gracias a Adorni, a los dos Menem, y a todo ese séquito de alcahuetes que tenés. Hiciste todo como el cu*".