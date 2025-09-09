Tras los rumores de romance con Zaira Nara, Victorio D'Alessandro rompió el silencio

Juan Etchegoyen se comunicó con el actor y le consultó por los rumores que lo vinculan con la modelo.

Tras el cumpleaños número 37 de Zaira Nara, Victorio D’Alessandro se vio envuelto en rumores de romance que rápidamente circularon en distintos programas, incluido Intrusos, donde se llegó a mencionar un supuesto encuentro íntimo entre ambos en un baño del salón, con Franco Massini como testigo.

Juan Etchegoyen consiguió hablar en exclusiva con el actor, quien se encargó de dar su versión sobre los trascendidos. "Hablé con Vico D’Alessandro", confirmó el conductor de Mitre Live. "Voy a contar una intimidad: le mandé un mensaje para preguntarle de esto. Tengo buena onda con Vico hace muchos años", explicó el periodista.

Zaira Nara El artista fue vinculada con la modelo. Instagram/ @zaira.nara.

El periodista detalló cómo respondió D’Alessandro: "Le pregunté cómo andaba, simplemente, a lo que me respondió '¿Cómo estás, Juan? Sé que me vas a preguntar porque no puedo creerlo ja, ja, ja'". "'En fin, fui al cumple de mi amiga con amigos y eso fue todo. No la pueden ver sola, pobre Zai, ja, ja, ja'", agregó.

Etchegoyen también aclaró que el actor negó cualquier vínculo sentimental con la hermana de Wanda Nara: "Después me dice otras cositas, pero para desmentir entonces esta situación, esto que se dijo de que había empezado una relación, de que aparentemente Zaira Nara y Vico D’Alessandro estaban en algo. Se habló de un encuentro en un baño".