La experiencia sobrenatural de Patricia Sosa que que la llevó a abandonar el consumo de carne
En una entrevista televisiva, Patricia Sosa rememoró el momento sobrenatural que atravesó y que transformó sus hábitos alimenticios para siempre.
La reconocida cantante Patricia Sosa fue una de las participantes en el espacio que conduce Mario Pergolini, Otro día perdido (El Trece). Durante la charla, la artista le contó al conductor y a su audiencia sobre un suceso extraordinario que experimentó hace veinticinco años en la provincia de Córdoba.
La anécdota surgió a raíz de una inquietud específica del presentador, quien le consultó: “¿Es cierto que sos vegetariana porque te dijeron que perdías capacidades telepáticas?”. Fue entonces cuando Sosa decidió narrar con lujo de detalles el momento sobrenatural que experimentó en la zona de Los Terrones.
La interprete describió un fenómeno luminiscente de magnitudes impactantes. “Tuve un avistaje muy grande, vamos a llamarlo de naves. En realidad son luces, no es corpóreo, pero fue muy grande. Es como si te dijera que 20 autos te prenden los focos todos juntos y empiezan a tener interacción”, comenzó a relatar. Precisó que el viaje tuvo ese propósito específico, guiado por una “‘contactada solitaria’”, agregando que “son seres de otro plano, no de otro planeta".
Patricia Sosa le contó a Mario Pergolini su experiencia sobrenatural
El momento crucial ocurrió durante el descenso, en medio de la oscuridad y la niebla. “Cuando nos íbamos a las 4 de la mañana, estábamos arriba en la montaña y la bruma me tapaba. Pensé ‘que se encienda algo porque nos vamos a caer’, porque había un precipicio. De repente una nave se posó ahí en la punta del camino y nos iluminó hasta la salida", reveló.
Inmediatamente después, otra participante de la experiencia se dirigió a ella para formularle una pregunta y entregarle una directiva precisa concerniente a su consumo de carne: “Se dio vuelta y me dijo, ‘pensaste algo, ¿no?’. Sí, pensé que por favor algo se ilumine. Y me dijo que debería dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía”. Ese consejo, surgido en un contexto tan insólito, fue determinante. Desde aquel instante, la artista eliminó por completo la ingesta de carnes, una decisión que perdura hasta el presente: "No pude comer. No puedo comer la carne, no. Me gusta, voy a los asados y es lindo. Digo, bueno, ¿a ver? Y no puedo".