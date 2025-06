Patricia Sosa hizo un picante comentario respecto a su enfrentamiento con Valeria Lynch

En cambio, no dudó en manifestar su postura respecto al escándalo mediático del Wandagate. "Soy team Wanda porque es más coherente todo lo que pide, tiene muchos hijos y está peleando por los suyos", declaró. Además, Patricia, quien celebra cinco décadas de matrimonio, criticó las relaciones extramatrimoniales: "No me gusta que vayan atrás de los hombres casados. Soy vieja, soy de una generación vieja. No me gusta la situación", aclaró, aunque sin condenar directamente a los involucrados.