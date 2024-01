Valeria Lynch arremetió sin piedad contra Patricia Sosa

En diversos programas de televisión, Valeria Lynch y Patricia Sosa hablaron sobre la mala relación que mantienen en la actualidad luego de muchos años de amistad. Ahora, en una reciente entrevista para el programa “Socios del Espectáculo”, de El Trece, la novia de Mariano Martínez arremetió sin piedad contra la exlíder del grupo “La Torre”.

"Ese es un asunto terminado. Yo creo que la gente tóxica hay que sacársela de encima. Esta cosa de ida y vuelta, que dijo, que yo le dije, no va conmigo, yo no soy así, si yo quiero a alguien lo quiero de verdad", expresó la cantante.

Valeria Lynch y Patricia Sosa eran grandes amigas. Foto: Internet

Ante un rumor que corrió sobre un supuesto bloqueo de parte de Valeria Lynch a Patricia Sosa, la artista aclaró el tema. "Yo no bloquee nada, a mí me bloquearon, sin una explicación. Además, fueron por todos los canales hablando y diciendo cosas que no... Cada uno que se haga cargo de lo que dice", dijo.

"Yo, en este momento, estoy en una etapa de mi vida en que elijo, y lo que yo elijo es un corte definitivo. Ya está, ya fue, ya ni me acuerdo. Y me dolió muchísimo, pero bueno, la vida es así, vos encontrás gente en el camino y dejás otra gente en el camino, no tiene por qué ser tan tremendo", sentenció Valeria.

Valeria Lynch y Patricia Sosa se pelearon hace más de un año. Foto: Internet

La intérprete de “Ámame en cámara lenta”, volvió a recalcar que su amistad con Patricia Sosa había llegado a su fin definitivamente. "Yo no quiero, la verdad que no. Gente tóxica no quiero más, de verdad. Si no les digo, en un momento yo decía 'bueno, alguna vez', porque confiaba", concluyó.

Patricia Sosa tiene bloqueada en WhatsApp a Valeria Lynch

En una reciente entrevista para el mismo programa de El Trece, Patricia Sosa a su actual trato con Valeria Lynch, con quien hace más de un año se distanció para no volver a hablarle hasta ahora.

"Todavía la tengo bloqueada de WhatsApp, es lo que me pasa a mí con ella. Nosotros veníamos de un encierro total, el ambiente de la música estaba quebrado. Yo hacía un streaming donde iba a repartir la plata con todo el staff que trabaja conmigo", comenzó diciendo Patricia.

Patricia Sosa contó cual fue el motivo de la pelea con Valeria Lynch. Foto: Instagram/ Valeria Lynch

"De repente, la última semana de venta, donde se iba a poder recaudar bastante para que cada uno llevara a sus familias, y me encima la fecha porque a ella se le cae la transmisión. Yo lo hablé, le dije esto que les estoy contando, pero no le importó nada. Su streaming era con un músico, se podía haber hecho otro día. No me entendió, no hubo forma y eso me despertó ira en mí, un sentimiento que lo detesto", reconoció la cantante.

Ante el cuestionamiento de los panelistas sobre la creencia de que Valeria Lynch la quiso perjudicar, Sosa dio su opinión. "No, no quiero juzgar así a la gente. Espero que no. Yo lo vi así, no le importa nada el prójimo, y eso me dolió.

Asimismo, para finalizar, la artista se refirió a una posible reconciliación. “Yo no digo 'nunca', sé que a mí, particularmente, sanar los vínculos me hace bien", concluyó.