El me gusta que Lali Espósito le dio a una publicación de Wanda Nara y luego eliminó: ¿a quién apoya?

Lali Espósito y la China Suárez han sido muy cercanas por compartir ciertos trabajos en la televisión argentina desde la niñez. Sin embargo, con el tiempo tomaron distancia y los motivos empiezan a clarificarse. En las últimas horas la cantante realizó una confesión que sorprendió a todos, ya que afirmó que ella no se consideraba amiga de la actriz y esto desató numerosos comentarios en las diversas plataformas.

"No soy amiga de la China... Nos conocemos desde muy niñas, pero hace 10 años que yo no tengo un vínculo cotidiano con ella, me entero de su vida un poco por ustedes (periodistas) y un poco por gente en común que tenemos", expresó la artista en diálogo con Tatiana Schapiro.