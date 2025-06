Pero, el encuentro no se concretó y los rumores comenzaron a reproducirse, ¿Qué ocurrió entre el joven y la empresaria?. El periodista Gustavo Méndez habló en Mujeres Argentinas (El Trece) y dio una versión de los hechos.

Embed - L-Gante se bajó del encuentro con Wanda Nara y reapareció Rocío Clericuzio en escena: "Bruja"

"Estaba Wanda, con Zaira Nara, sus hijos e hijas. L-Gante no fue, no me supieron decir por que, después de que esté todo bien y ganas de verse de los dos lados. Se fue a su refugio del Barrio Bicentenario con sus amigos". Luego de la crónica, la mesa de mujeres expresaron sus teorías, entre ellas que era un histeriqueo de parte del joven hacia la empresaria.