Wanda Nara conoció a Daniel Guzmán, pero fue tajante al respecto: "Un seco, lo descartó directamente"

En una nueva emisión de La Posta (TV Pública), Gustavo Méndez, Naiara Vecchio y Facundo Ventura afirmaron y desmitificaron algunas versiones del esperado encuentro de la mediática expareja. Entre tantos dichos, habría sido mentira la famosa frase expresada por la jueza en Tribunales: "No puede ser que ustedes no se pongan de acuerdo en nada. Acá sigue habiendo amor'".

"Me llegó el comentario de que Wanda Nara no para de llamarlo y que él no le atiende el teléfono", dijo el hijo de Luis Ventura, y continuó: "Hizo un intento para conocer al mexicano Daniel Guzmán. Cuando lo conoció, no solo que no le gustó físicamente, sino que cuando vio que le tipo era un seco, lo descartó directamente".