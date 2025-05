En la audiencia de Wanda Nara y Mauro Icardi, la jueza lanzó una frase que dejó a todos sin palabras

"Todo el tiempo que le preguntaron cómo les va a sacar las nenas a la madre, él dijo 'que la madre venga a Turquía', sumó la comunicadora, que afirmó que la jueza desestimó la tenencia y aceptó que "no tenía competencia frente a los menores".

Luego, Yanina Latorre reveló lo que dijo la jueza en los Tribunales: "La jueza, cuándo él dijo que prefería destruir a Wanda con 20 millones de dólares a pagarle un millón, le dijo: 'No puede ser que ustedes no se pongan de acuerdo en nada. Acá sigue habiendo amor' y los dos quedaron mudos". "¡Ninguno de los dos dijo que no! Ninguno de los dos, cuando pasó eso, no contestaron. Mudos, porque acá hay una tensión", expresó la conductora, que, más tarde, enseñó el video en el que ambos salían del juzgado sonriendo.