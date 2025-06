Wanda Nara, en problemas con la Justicia por sus hijas: "Política obstructiva con..."

Salió a flote el intento de fallido de vinculación del día viernes: "La relación de la nena (Isabella) con el padre es excelente. Él se entera en el acto que podía llevarse a la nena. La China lo esperó en el auto. Saluda sin problema y dice 'los dejo en el Chateau y yo me voy'. Se queda él solo con la nena e Isabella dijo 'yo me quedo acá, no bajo a merendar', ahí va Francesca que no había ido al colegio".