Lali Espósito habló sobre su relación con la China Suárez en medio del escándalo que rodea a la actriz: "No soy..."

La periodista le consultó sobre los ataques que recibe en redes sociales y cómo reaccionan las personas que son cercanas a ellas, sobre todo su pareja, Pedro Rosemblat: "A veces siente la necesidad de salir a decir algo y no le gusta quedar como el novio que defiende a la muchacha porque siente que yo lo puedo hacer, cosa que agradezco... Más allá que mis amigos o las personas que me aman como él necesiten defenderme de algún que otro ataque, yo no es algo que pida, me banco lo que me toca desde mi lugar".