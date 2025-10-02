¡Bomba! Una famosa panelista de LAM renuncia al programa y dieron a conocer los motivos

Ángel de Brito confirmó la noticia en pleno vivo y sorprendió a todos en el estudio.

LAM es sin lugar a dudas uno de los programas de espectáculos más exitosos que tiene la televisión argentina y se vio reflejado en los Premios Martín Fierro, donde ganó la estatuilla en la terna a mejor programa periodístico. Sin embargo, Ángel de Brito confirmó que una "angelita" se va del programa y sorprendió a todos.

"Una 'Angelita' se despide del programa. Descartamos a la señora Nazarena Vélez, sigue Romina Scalora, La Barby sigue en LAM", comenzó diciendo el conductor en el comienzo del famoso enigmático. Posteriormente a esto, pasó a decir el nombre de la famosa panelista que deja el programa.

Video: una reconocida panelista se va de LAM ¡Bomba! Una famosa panelista se va de LAM y revelaron los motivos de su sorpresiva salida

"Quien se va de LAM, se despide en unos días, le vamos a hacer la despedida que se merece, es Marcelita Feudale", comentó De Brito. Inmediatamente, todos se lamentaron y Yanina Latorre expresó: "Qué pérdida, es la más inteligente del panel".

La locutora comentó que se irá debido a otros proyectos laborales: "Recibí una propuesta para hacer radio en el mismo horario que el programa, en Radio 10. Voy a conducir un programa de 20 a 22 con un equipo muy lindo de gente y me ofrecieron escribir en el portal con firma".