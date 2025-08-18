Adrián Pallares confirmó la noticia en "Intrusos" y el canal vuelve a estar en el foco de la polémica.

Mujeres Argentinas es uno de los programas más vistos que tiene El Trece en las mañanas. El ciclo conducido por María Belén Ludueña repasa noticias de diferentes ámbitos como política y del mundo de la farándula.

Pasado el mediodía, Adrián Pallares reveló una fuerte información que tiene que ver con este escándalo. El conductor junto a todo el equipo estaban hablando sobre los famosos que serán candidatos cuando interrumpió el tema para hablar sobre la novedad que le llegó a su celular.

"La producción de Mujeres Argentinas decidió que no siga más en el programa, acaban de echar a Liliana Franco", comenzó diciendo Adrián Pallares, dejando muy sorprendidos a sus compañeros. Luego, siguió leyendo el descargo de Liliana Franco: "Se portaron muy mal conmigo. Cuando se fue Evelyn, yo también me quería ir y me suplicaron que no me fuera".

Echaron a Liliana Franco de Mujeres Argentinas Escándalo en El Trece: echaron a una panelista de Mujeres Argentinas y dieron a conocer el polémico motivo Pero esto no es todo, ya que Pallares reveló el motivo del despido de Franco: "Por razones de presupuestos prefiere discontinuar y, sin embargo, incorporaron a Pampa Mónaco que hace policiales, entre otras incorporaciones". Esta noticia tomó por sorpresas a todos sus compañeros, ya que según Karina Iavícoli, comentó que "algunos compañeros se están enterando".