Presenta:

Mdz Show

|

mujeres argentinas

Escándalo en El Trece: echaron a una panelista de Mujeres Argentinas y dieron a conocer el polémico motivo

Adrián Pallares confirmó la noticia en "Intrusos" y el canal vuelve a estar en el foco de la polémica.

MDZ Show

El equipo sufrió una sorpresiva baja. Foto: Instagram/ @mujeresargentinaseltrece.&nbsp;

El equipo sufrió una sorpresiva baja. Foto: Instagram/ @mujeresargentinaseltrece. 

Mujeres Argentinas es uno de los programas más vistos que tiene El Trece en las mañanas. El ciclo conducido por María Belén Ludueña repasa noticias de diferentes ámbitos como política y del mundo de la farándula.

Pasado el mediodía, Adrián Pallares reveló una fuerte información que tiene que ver con este escándalo. El conductor junto a todo el equipo estaban hablando sobre los famosos que serán candidatos cuando interrumpió el tema para hablar sobre la novedad que le llegó a su celular.

Te Podría Interesar

"La producción de Mujeres Argentinas decidió que no siga más en el programa, acaban de echar a Liliana Franco", comenzó diciendo Adrián Pallares, dejando muy sorprendidos a sus compañeros. Luego, siguió leyendo el descargo de Liliana Franco: "Se portaron muy mal conmigo. Cuando se fue Evelyn, yo también me quería ir y me suplicaron que no me fuera".

Echaron a Liliana Franco de Mujeres Argentinas

Escándalo en El Trece: echaron a una panelista de Mujeres Argentinas y dieron a conocer el polémico motivo

Pero esto no es todo, ya que Pallares reveló el motivo del despido de Franco: "Por razones de presupuestos prefiere discontinuar y, sin embargo, incorporaron a Pampa Mónaco que hace policiales, entre otras incorporaciones". Esta noticia tomó por sorpresas a todos sus compañeros, ya que según Karina Iavícoli, comentó que "algunos compañeros se están enterando".

Captura de pantalla 2025-08-18 140926
Liliana Franco fue echada de El Trece. Foto: captura de video/ Am&eacute;rica TV.&nbsp;

Liliana Franco fue echada de El Trece. Foto: captura de video/ América TV.

En otra parte, Pallares se solidarizó con Liliana: "Echaron a Lili Franco, alguien a quien adoramos con años en Casa de Gobierno. Una mujer muy preparada y valiosa, la acaban de despedir y asegura que el programa quedará un poco rengo". Por el momento no se saben más detalles.

Archivado en

Notas Relacionadas