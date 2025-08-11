Mercedes Ninci enfrentó al principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima y lo descolocó con una incómoda pregunta

A principios de junio de este año, se hallaron restos humanos en una casa donde vivió Gustavo Cerati. La vivienda, ubicada en Coghlan, estaba siendo demolida para la construcción de un edificio y, a raíz del descubrimiento, la Justicia dispuso el inicio de una investigación y la obra quedó suspendida.

Hace pocos días se conoció la identidad de la persona fallecida hace más de 40 años: Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años que desapareció el 26 de julio de 1984. La víctima fue vista por última vez en el límite entre Villa Urquiza y Belgrano. Por el momento, el principal sospechoso de este crimen es Cristian Graf.

Mientras continúa la investigación, este lunes Mercedes Ninci abordó a Graf cuando se encontraba llegando a su domicilio y le preguntó si había asesinado a quien fuera su compañero de colegio.

"¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?", le preguntó la cronista para Mujeres Argentinas . Cristian, quien en ese momento estaba acompañado por su pareja, decidió no responder, luego intentó apartar el micrófono y finalmente se escuchó un "¡Noooo!".

Allí, María Belén Ludueña destacó la labor de Ninci: "Impresionante lo que acaba de conseguir Mercedes. Ahí lo escuchaban en exclusivo". "¿Sabés por qué es impresionante? Estuve charlando con ellos un rato, recién en la fiscalía. No estaba el fiscal en ese momento, pero hablaron con Leandro Alonso, que es el secretario al fiscal, una persona que trabaja muy bien", explicó la periodista.

"Piden, aparentemente, declarar. Me dijo que no era compañero de colegio de Diego. Pero no me quiso dar más datos y me dice, después de hablar, yo voy a hablar con vos. Entonces, le dejé mi teléfono y me dijo 'después yo te llamo'", comentó la comunicadora. "Este señor es Cristian Graf. Este señor con la cruz, que inclusive yo le pregunté si era sacerdote por el tipo de cruz que tenía y me dijo que no, que no era sacerdote", añadió Mercedes.