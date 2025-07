Una conocida panelista de El Trece confesó que salió con Mariano Martínez y reveló detalles de la relación

En un momento de la charla, Carolina Molinari confesó que tuvo una especie de romance con el actor y despertó la curiosidad de los conductores y del resto de las panelistas: "Un día no sé por qué se enojó y me bloqueó de todos lados", confesó la panelista. También reveló que, si bien ellos salieron unas cuentas veces, la relación no llegó a la etapa de noviazgo.