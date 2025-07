Álex Caniggia tomó una drástica decisión respecto a Charlotte Caniggia y no tuvo piedad: ¿qué pasó?

El círculo íntimo del empresaria fue el primero en manifestarse sobre la situación. Fiel a su estilo, Mariana Nannis no dudó en defenestrar a su nuera, demostrando la mala relación entre ambas. “Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche”, en evidente alusión a la relación anterior de Melody con el chef Santiago del Azar.

"Para Nesquik estoy yo que soy bien negrita y villera. Pero por sobre todo soy una mamá cariñosa, presente y humilde. No soy clasista, acumuladora, mala persona ni mentirosa", contestó Luz , sin pelos en la lengua.

Quien tampoco se quedó atrás fue la hermana de Álex, Charlotte Caniggia. La joven se expresó y no precisamente para bien. "Querías usurpar y quedarte con el dpto del faena y gracias a dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo, que tengan linda noche", haciendo referencia a una conocida propiedad de los Caniggia.