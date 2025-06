La tierna postal de Melody Luz y Álex Caniggia que podría significar una reconciliación: "Ellas y nadie más"

La mediática pareja se separó el 16 de abril, luego de que Luz encontrara diversos hechos de infidelidad de Caniggia . Desde aquel entonces, y sobre todo la bailarina, se han prestado diversas declaraciones de lo ocurrido entre ambos. Tras la ruptura, la modelo abrió su vida a Santiago del Azar , un reconocido chef con el que vivió una fugaz relación hasta no hace mucho.

En uno de ellos, una usuaria le escribe "Matate ridícula, más put* no?, a lo que la mujer responde "Jajaja, no falla nunca la biografía de las serpientes". En otra captura de pantalla, se muestra a otra internauta que expresa "Y como te gusta la plata por eso volviste con el que te cuernea", algo que también fue contestado por Melody con un "Gracias, me están haciendo reír mucho".