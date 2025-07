Se filtró el motivo de la ausencia de Pepe Cibrián en los Martín Fierro de Teatro: "Es gravísimo"

La reciente entrega de los Martín Fierro de Teatro , realizada el pasado 23 de junio en la Usina del Arte, sigue generando polémica. Aunque la ceremonia fue conducida con soltura por Karina Mazzocco y Martín Bossi, no todo fue brillo y glamour. La ausencia de una de las máximas figuras del teatro argentino, Pepe Cibrián , no pasó desapercibida, y días después, salieron a la luz los verdaderos motivos de su exclusión.

Indignado por no haber sido convocado ni mencionado, el reconocido director teatral expresó su enojo con APTRA por lo que consideró una falta de respeto a su trayectoria. Sin embargo, lejos de tratarse de un olvido o una decisión administrativa, la realidad sería mucho más escandalosa y personal.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa radial, la omisión de Cibrián no fue un descuido ni un veto de Luis Ventura: “Lo que todos creen es que Aptra se olvidó o que Luis Ventura tiene algo personal contra Pepe y mi información marca otra cosa. Acá el motivo es más profundo y creo que va a enojar más a Pepe de lo que ya está cuando se entere por este programa".

El trasfondo del escándalo estaría vinculado a un homenaje especial realizado esa noche para Ángel Mahler. Etchegoyen explicó que fueron personas cercanas al homenajeado quienes habrían solicitado expresamente que Cibrián no fuera invitado: “Se trabajó en el homenaje con personas de su círculo más cercano… alguien dijo: ‘Lo que les pido por favor no inviten a Pepe Cibrián, después del problema que tuvo con Ángel no estaría bueno que esté’ y en Aptra dieron el ok”.